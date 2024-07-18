TFF'de başkan belli oluyor: Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu

TFF'de büyük gün geldi çattı. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu kongrede yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

Seçimli Genel Kurul'da neler oluyor?



11.48 TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan'a 146 oy verildiği duyuruldu ve Baykan, Divan Başkanı seçildi.



11.46 TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanlığı için Murat Sancak'a 84 oy verildiği duyuruldu.



11.44 Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Divan Başkanı seçimine yapılan itirazlar sonrasında "Arkadaşlar böyle olmaz, daha şimdiden başladınız baskıya" şeklinde tepki gösterdi.



11.40 Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti.



11.37 Genel Kurul Divan Başkanlığı için Mehmet Baykan ve Murat Sancak önerildi.



11.30 Olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle delegeler kongre salonuna geç girdi ve 11.30'da toplantı yeterlilik sayısı sağlanarak kurul başlatıldı.



İki aday var



Bugün yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu kongresine büyük ilgi ve yoğun katılım var. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu kongrede yoğun bir kulis çalışması göze çarpıyor.



İmza sayıları çok yakın



İbra oylaması için kritik öneme sahip Divan Başkanlığı için Büyükekşi ve Hacıosmanoğlu'nun adayları belirlendi ve yoğun bir çalışma yürütüldü.



Büyükekşi'nin adayı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun adayı ise Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak.





Galatasaray ve Beşiktaş otelde kalmadı



Galatasaray ve Beşiktaş kulüp delegasyonları dışındaki tüm kulüplerin heyetleri, kongrenin gerçekleştirileceği otele geldi.



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve delegasyonu, Ankara'ya gelmesine rağmen otele kongre günü katılım göstermeyi tercih etti.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı heyet ise bugün doğrudan kongreye katılacak.





Galatasaray, Mehmet Büyükekşi'yi destekliyor



Galatasaray'ın mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi destekleyeceği; Beşiktaş'ın ise büyük ihtimalle iki adaya da oy vermeyeceği kulislere yansıdı.



Kongre öncesinde dikkat çeken diğer bir nokta ise Büyükekşi'nin Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile uzun süre görüşmesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gösterilen ilgi oldu. Delegelerin önemli bölümü Ali Koç ile fotoğraf çektirdi.





Yusuf Günay listede yok



Mehmet Büyükekşi akşam saatlerinde kongrenin yapılacağı otele elinde kırmızı bir dosya ile giriş yaptı. Büyükekşi'nin suratının asık olduğu görüldü.



Diğer yandan Büyükekşi'nin mevcut yönetiminde yer alan dört ismin yeni dönemde görev almayacağı da; bu isimler arasında Yusuf Günay'ın da bulunduğu kulislerde konuşuldu.





İbrahim Hacıosmanoğlu: FIFA gözlemci gönderdi



Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminin iki adayından biri olan İbrahim Hacıosmanoğlu, kongre öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, UEFA ve FIFA'nın seçime ilk kez gözlemci gönderdiğini açıkladı.



"UEFA ve FIFA gözlemci gönderdi"



Hacıosmanoğlu, "Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum." dedi.



"Türk milletine yakışır seçim olsun"



"Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu." diyen Hacıosmanoğlu, "Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.





"Büyükekşi seçilirse başkanlar bıraksın"



Hacıosmanoğlu, "Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"Ali Koç'a ve tüm başkanlara teşekkürler"



TFF başkan adayı Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu birlikte toparlayacağız. Ali Koç'a ve bütün başkanlara teşekkür ederim. Türk futbolunun sorunlarını hep beraber el ele vererek çözeriz. 'Bütün sorunları ben çözeceğim' derseniz, böyle dünyaya rezil olursunuz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



321 delege oy kullanacak



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek.



Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak.



Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.