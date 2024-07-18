Mourinho üstünü çizdi! O futbolcunun temsilcisini İstanbul'a çağırdı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.