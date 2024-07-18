Mourinho üstünü çizdi! O futbolcunun temsilcisini İstanbul'a çağırdı
Jose Mourinho'nun raporu ile Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.
Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Emre Mor'un temsilcisi kulüple görüşmek için İstanbul'a geldi.
Emre Mor'un temsilcisinin kulüp ile görüşmelerde bulunduktan sonra milli oyuncunun geleceği hakkında bir yol haritası çizmesi bekleniyor.