Can Keleş için Karagümrük'le anlaşıldı! 4 yıllık imza

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Can Keleş için Fatih Karagümrük'e 2 milyon euro ve başarı bonusu ödeyecek.Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak Can Keleş, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.Can Keleş'in Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.