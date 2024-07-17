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Can Keleş için Karagümrük'le anlaşıldı! 4 yıllık imza

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, Can Keleş transferi için anlaşmaya vardı.

Ekleme: 17.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, Can Keleş için Fatih Karagümrük'e 2 milyon euro ve başarı bonusu ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN HABER BEKLİYOR
Beşiktaş'a 4 yıllık imza atacak Can Keleş, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için siyah-beyazlılardan haber bekliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Can Keleş'in Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Can Keleş için Karagümrük'le anlaşıldı! 4 yıllık imza
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