Süper Lig'in 'ceza rekortmeni' açıklandı! Taraftarlar PFDK'ya tepkili

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17.08.2023 - 11.06.2024 tarihleri arasında bin 594 dosyayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.PFDK Başkanı Av. Fatih Maden ve kurul üyeleri, sezon boyunca yaptığı 89 toplantıda söz konusu dosyaları inceleyerek profesyonel kulüplere rekor cezalar yağdırdı.PFDK, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde yer alan 138 kulüpten 136'sına 116 milyon 706 bin 707 TL ceza kesti. 2022-23 sezonunda 49 milyon 717 bin 350 TL'lik cezayı kulüplerden tahsil eden PFDK böylece, geçen sezon verdiği cezalarda yüzde 134,74 artışla yeni bir rekora imza attı. Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig'de yer alan kulüplere maddi açıdan zor bir sezon yaşatan PFDK, 116 milyon 706 bin 707 TL ile kasasını doldurdu.Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 20 kulüp, 805 kez PFDK'ya sevk edilirken, disiplin talimatlarına aykırı davranmaktan dolayı 486 kez ceza kesildi. Süper Lig ekipleri PFDK'dan toplam 86 milyon 311 bin 557 TL ceza yedi. Bir önceki sezon 19 takıma kesilen ceza miktarı ise 34 milyon 543 bin 750 TL olarak açıklanmıştı. Böylece Süper Lig'de kulüplerin aldıkları cezaların artış oranı yüzde 149,86 olarak gerçekleşti.Geçtiğimiz sezon 1'inci Lig'de mücadele eden 18 takıma 13 milyon 680 bin 400 TL ceza kesildi. 2022-2023 sezonunda 9 takıma 6 milyon 700 bin TL ceza kesilmişti ve böylece bir yıllık artış oranı yüzde 104,17 oldu.2'nci Lig'de ise geçen sezon takımlara kesilen ceza oranında, önceki sezon oranla yüzde 82.44'lük bir artış kaydedildi. 2023-2024 sezonunda 2'nci Lig'de yer alan 38 takımdan 36'sına kesilen ceza 10 milyon 69 bin 350 TL olurken, bir önceki sezon 38 takıma 5 milyon 519 bin TL cezai işlem uygulanmıştı. Altınordu ve Kırşehirspor ise tüm liglerde ceza almayan iki kulüp oldu.3. Lig'de yer alan 60 takıma kesilen ceza toplamı ise 6 milyon 645 bin 400 TL oldu. Bu rakam bir önceki sezon 49 takıma 2 milyon 954 bin 600 TL olarak gerçekleşmişti. Böylece 3. Lig'deki ceza artış oranı yüzde 124,94 olarak gerçekleşti.Türk futbol tarihinin ceza rekorunun kırıldığı sezonda başkanlar, yöneticiler, idareciler, teknik direktörler, antrenörler, doktorlar, masörler, stat görevlileri, futbolcular, seyirciler ve kulüp basını; PFDK cezalarından nasiplerini aldı. Şampiyon takımlar arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ceza listesinde ilk dördü paylaştıkları 2023-2024 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Fatih Maden ve yönetim kurulu, 10 ayda gerçekleştirdikleri 89 disiplin toplantısında Süper Lig kulüplerine farklı disiplin suçlarından 486 kez ceza kesti.Süper Lig'de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe, 16 milyon 219 bin 700 TL ile ceza şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş, 13 milyon 532 bin TL ile ikinci, Galatasaray ise 10 milyon 164 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı. Cezalarda 461 Bin TL ile Alanyaspor son sırada yer aldı.Süper Lig'de cezada başkanlar düzeyinde de lider Fenerbahçe. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 milyon 249 bin TL ile birinci sırada yer alırken, 2'nci 1 milyon 670 bin TL ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 3'üncü ise 1 milyon 533 bin TL ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak oldu.Teknik adamlarda Antalyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 200 bin TL ile ceza rekortmenliğinde yer aldı.Süper Lig 2023-2024 sezonunda ceza lideri Fenerbahçe'ye 121 kez disiplin talimatlarına aykırılıktan 82 kez cezai işlem uygulandı. Başkan Ali Koç'a 7 defa hakemler hakkında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 2 milyon 249 Bin TL ceza verildi.Sarı-lacivertli kulübe; resmi site ile sosyal medyada 9 kez hakem hakkında açıklamaları sebebiyle 3 milyon 600 bin TL,17 saha olayı sebebiyle 2 milyon 296 bin TL, 11 çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 3 milyon 510 bin TL, antrenörlerin çalışma esasları talimatına aykırılık sebebiyle 250 bin TL, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'a resmi internet sitesinde yer alan 2 sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 419 bin 500 TL, yöneticilerden Üyesi Ahmet Ketenci'ye takımı sahadan çekmek ve sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 559 bin TL, Selahattin Baki'ye 3 kez gerçekleştirdiği hakem hakkındaki açıklamaları sebebiyle 389 bin TL ve Can Gebetaş'a da kulüp resmi internet sitesinde yer alan hakem hakkında açıklamaları sebebiyle 200 bin TL, İdari Menajer Emir Hulusi Yolaç'a yayıncı muhabire sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 39 bin TL, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a antrenörlerin çalışma esasları talimatına aykırılıktan 100 bin TL, doktor Ertuğrul Karanlık'a rakip takım mensubuna yönelik saldırıdan 31 bin 200 TL, sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 160 bin TL, İrfan Can Eğribayat'a rakip takım taraftarlarıyla kavga ve sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı 58 bin 500 TL, Oosterwolde'ye rakip tribünlerine sportmenliğe aykırı hareket ve taraftarla kavgalarından 65 bin TL, Santos'a müsabaka hakemine hakaretten 26 bin TL, Mert Hakan Yandaş'a yayıncı muhabire ve hakeme sportmenliğe aykırı hareketlerinden 148 bin TL, antrenör Sercan Terzioğlu'na sportmenliğe aykırı hareketten 39 bin TL, 3 kez takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 85 bin 500 TL, 3 kez sportif ekipman talimatına aykırılıktan 336 bin TL, Süper Kupa finalinde başlamış müsabakanın terk edilmesinden 400 bin TL, refakatçi çocuk sayısının seremonide fazla olmasından 112 bin TL, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden 112 bin TL, 6 kez merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 1 milyon 35 bin TL olmak üzere toplamda 16 milyon 219 bin 700 TL ceza kesildi. Sarı-lacivertlilere 2022-23 sezonunda ise toplamda 5 milyon 892 bin 700 TL ceza verilmişti.İkinci sırada yer alan Beşiktaş, 83 kez disiplin talimatlarına aykırılıktan 55 defa ceza yedi. Eski Başkan Ahmet Nur Çebi'ye 3 kez hakemler hakkında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 800 bin TL, yeni Başkan Hasan Arat'a ise 400 bin TL ceza verildi.Siyah-beyazlı kulübe; 6 defa kulüp sosyal medyasında hakem hakkında açıklamalardan 1 milyon 600 bin TL ceza kesildi. 18 kez çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 6 milyon 970 bin TL, 20 defa saha olayları nedeniyle 2 milyon 800 bin TL, eski yöneticilerden Emre Kocadağ'a hakem hakkında açıklamalardan 200 bin TL, İdareci Engin Baltacı ise 2 kez hakem hakkında açıklamadan 600 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 60 bin TL, 2 defa takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 63 bin TL, antrenör Serdar Topraktepe'ye hakeme sportmenliğe aykırı hareketinden 39 bin TL olmak üzere toplam 13 milyon 532 bin TL ceza kesildi. Siyah-beyazlı kulüp 2022-2023 sezonunda toplam 5 milyon 280 bin TL ceza yemişti.Üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 75 kez disiplin talimatlarına aykırılıktan 49 ceza yedi. Başkan Dursun Özbek'e 6 defa hakemler hakkında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 1 milyon 129 bin TL ceza uygulandı.Sarı-kırmızılı kulübe; 6 kez resmi internet sitesinde hakem ve görevliler hakkında açıklamalardan 2 milyon 200 bin TL, 11 defa çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 3 milyon 600 Bin TL, 5 defa merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 750 bin TL, 12 kez saha olayları nedeniyle 1 milyon 512 bin TL, belgelerin haksız kullanımı sebebiyle 195 bin TL, yayın talimatına aykırı eylemden 150 bin TL, yönetici Erden Timur'a sportmenliğe aykırı hareket ve hakem hakkında açıklamalardan 100 bin TL, sporcu Günay Güvenç'e müsabaka hakemine hakaretten 26 bin TL, 2 kez sportif ekipman talimatına aykırılıktan 224 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci almaktan 240 bin TL, antrenör Serhat Doğan'a rakip takım mensubuna hakaretten 19 bin 500 TL, sporcu Mauro İcardi'ye rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret nedeniyle 19 bin 500 TL olmak üzere toplam 10 milyon 164 bin TL ceza verildi. Sarı-kırmızılı kulüp 2022-2023 sezonunda 4 milyon 8 bin TL ceza yemişti.Dördüncü sırada yer alan Trabzonspor, 48 kez disiplin talimatlarına aykırılıktan 36 ceza yedi. Başkan Ertuğrul Doğan 7 defa hakem hakkında sportmenliğe aykırı açıklamadan 1 milyon 531 bin 857 TL para cezası verildi.Bordo-mavili kulübe; 5 kez resmi site ve sosyal medyada hakem hakkında açıklamalardan 1 milyon 800 bin TL. 10 defa çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 3 milyon 400 bin TL, 9 kez saha olaylarından 1 milyon 568 bin TL, antrenör Nino Bule'ya hakeme sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL, 2 kez anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından 224 bin TL, antrenör Egemen Korkmaz'a rakip takım sporcusuyla kavgadan 13 bin TL, sporcu Enis Destan'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 39 bin TL olmak üzere toplam 8 milyon 614 bin 857 TL ceza verildi. Bordo-mavililer 2022-2023 sezonunda 2 milyon 584 bin TL ile cezalandırılmıştı.