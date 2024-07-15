Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Roda, Fenerbahçe'den Tiago Çukur ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki santrforu Tiago Çukur, Hollanda 2. Lig takımı Roda'ya transfer oldu.



Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Tiago ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Sarı-lacivertli ekibin yatırım transferlerinden biri olarak görülen Tiago Çukur, kendini gösteremedi ve Fenerbahçe dönemini kiralık transferler ile geçirdi.



Geçen sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Beveren'de, 2. yarısını ise 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'da geçiren hücum oyuncusu, toplamda 28 maça çıktı ve sezonu 2 gol, 5 asistle tamamladı.