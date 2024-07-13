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Beşiktaş, Ciro Immobile'yi açıkladı

Beşiktaş, Ciro Immobile’nin transferini resmen açıkladı. 2 senelik anlaşma sağlanan İtalyan golcüye yıllık 6 milyon Euro ödenecek.

Beşiktaş, Ciro Immobile'yi açıkladı
Ekleme: 13.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Serie A ekibi Lazio'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Immobile her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak.

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-Beyazlılar'ın konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."
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