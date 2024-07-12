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Türkiye'den iki isim listede! EURO 2024'te değerini katlayan futbolcular

Milli futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, The Guardian gazetesi tarafından yapılan listede EURO 2024'te değerini en çok arttıran isimler arasında yer aldı.

Ekleme: 12.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'nin The Guardian gazetesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda değerine değer katan oyuncuları belirledi.

'Euro 2024'te transfer değerini artıran 10 oyuncu' başlığıyla belirlenen listeye iki Türk futbolcu da girdi.

Bu isimler Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu oldu.

Türkiye'den iki isim listede! EURO 2024'te değerini katlayan futbolcular

"Turnuvada olağanüstüydü"

Ferdi'nin değerini neden artırdığı şöyle anlatıldı:

Turnuvada olağanüstüydü. Sol kanattan sürekli bir hücum tehdidi sağladı ve zaman zaman orta sahada da yer aldı. Kadıoğlu, kulübünde başarılı olduktan sonra Arsenal veya Manchester City'ye transfer olma ihtimaliyle ilişkilendirilmişti, Brighton, Manchester United ve Dortmund'un da ilgi gösterdiği bildirilen son takımlar olduğu bildirildi. Toplamda, dokuz kulüpten gözlemciler, 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'nin Avusturya'ya karşı oynanan son 16 maçındaydı.

"Turnuvadaki takımının yaklaşımını korkusuzluğu ve enerjisiyle özetledi"

Barış Alper ile ilgili kısımda şu ifadeler kullanıldı:

Almanya'da gol atmasa da 24 yaşındaki oyuncu turnuvadaki takımının yaklaşımını korkusuzluğu ve enerjisiyle özetledi. Yılmaz, geçen sezon Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi geçerek Türkiye şampiyonluğuna ulaşmasında etkili oldu, yedi gol attı ve 12 gol pası verdi. Bu yaz Bundesliga, Serie A ve Premier Lig'e transfer olmasıyla anıldı ve Liverpool'un önümüzdeki haftalarda ilgisini ortaya koyabilecek kulüpler arasında olduğu düşünülüyor.

EURO 2024'te bonservisini yükselten yıldızlar

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye), Barış Alper Yılmaz (Türkiye), Georges Mikautadze (Gürcistan), Ruben Vargas (İsviçre), Jan Oblak (Slovakya), Nico Williams (İspanya), Fabian Ruiz (İspanya), Jerdy Schouten (Hollanda), Francisco Conceiçao (Portekiz), Ivan Schranz (Slovakya)

Türkiye'den iki isim listede! EURO 2024'te değerini katlayan futbolcular
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