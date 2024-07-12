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Serdar Dursun'dan Ali Koç sözleri! Sözleşmeni feshederim dedi

Milli futbolcu Serdar Dursun, Hatayspor maçında zıplayarak kullandığı penaltı pozisyonu sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la arasında geçen konuşmayı anlattı.

Ekleme: 12.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Geride bıraktığımız sezonunun başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e kiralanan Serdar Dursun, ligin ilk devresini İstanbul ekibinde geçirmişti.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda ise forvet oyuncusunu takıma geri çağırmış ve deneyimli oyuncuya forma vermişti.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Serdar, takımdan ayrılmıştı.

Serdar Dursun'dan Ali Koç sözleri! Sözleşmeni feshederim dedi

Ali Koç'la arasında geçenleri anlattı

Şu an kulübü olmayan milli futbolcu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla olay yarattı.

Serdar Dursun, 2021-2022 sezonunda Hatayspor'la oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı maçta zıplayarak kullandığı penaltı pozisyonu sonrası yaşananları ilk kez açıkladı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan o karşılaşmada 2 gol kaydeden Serdar Dursun, maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine söylediklerini anlattı.

Serdar Dursun'dan Ali Koç sözleri! Sözleşmeni feshederim dedi

"Sözleşmeni feshederim"

Ali Koç'un tebrik etmek için kendisini aradığını düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun, şu sözleri sarf etti:

Maçtan sonra Ali Koç yöneticiyi aradı, başkan bana 'Oğlum ne yapıyorsun? Bir daha öyle atmayacaksın yoksa sözleşmeni feshederim' dedi. Ben de 'Bu yüzden yapmadım, yıllardır öyle antrenman yaparım öyle kullanırım' dedim. Ali Koç da bana; 'Olsun bir daha yapma' dedi.
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