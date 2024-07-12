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Pazarlıklar sonuç vermedi! Osayi Samuel'in isteği...

Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel ile ilgili kararını verdi. Yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı oyuncu için yol haritasını da belirledi.

Pazarlıklar sonuç vermedi! Osayi Samuel'in isteği...
Ekleme: 12.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euroya kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel sözleşmesinin son yılına girdi.

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.

OSAYİ 2.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazanan Osayi-Samuel, yönetimden 2.5 milyon euro talep etti.

Sarı-lacivertli idareciler bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.

ANLAŞMA OLMAZSA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.

Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Geçen sezon 39 maça çıkan Osayi-Samuel, takımına 4 gol, 6 asistlik skor katkısısı vermişti.

Pazarlıklar sonuç vermedi! Osayi Samuel'in isteği...
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