Pazarlıklar sonuç vermedi! Osayi Samuel'in isteği...

Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel ile ilgili kararını verdi. Yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı oyuncu için yol haritasını da belirledi.

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euroya kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel sözleşmesinin son yılına girdi.Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazanan Osayi-Samuel, yönetimden 2.5 milyon euro talep etti.Sarı-lacivertli idareciler bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.Geçen sezon 39 maça çıkan Osayi-Samuel, takımına 4 gol, 6 asistlik skor katkısısı vermişti.