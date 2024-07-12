Pazarlıklar sonuç vermedi! Osayi Samuel'in isteği...
Fenerbahçe, sözleşmesinin son yılına giren Bright Osayi-Samuel ile ilgili kararını verdi. Yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan sarı-lacivertli yönetim, Nijeryalı oyuncu için yol haritasını da belirledi.
Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euroya kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel sözleşmesinin son yılına girdi.
Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
OSAYİ 2.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazanan Osayi-Samuel, yönetimden 2.5 milyon euro talep etti.
Sarı-lacivertli idareciler bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.
ANLAŞMA OLMAZSA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.
Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Geçen sezon 39 maça çıkan Osayi-Samuel, takımına 4 gol, 6 asistlik skor katkısısı vermişti.
Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı sağ bekle yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç alamadı.
OSAYİ 2.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 1.8 milyon euro kazanan Osayi-Samuel, yönetimden 2.5 milyon euro talep etti.
Sarı-lacivertli idareciler bu talebi yüksek bulurken görüşmelerin ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.
ANLAŞMA OLMAZSA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Osayi-Samuel'i 2024-25 sezonu sonunda bedavaya kaptırmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcuda yol haritasını belirledi.
Sarı-Lacivertliler, başarılı sağ bekle anlaşamaması durumunda sezon sonunu beklemeden Osayi-Samuel'e gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Geçen sezon 39 maça çıkan Osayi-Samuel, takımına 4 gol, 6 asistlik skor katkısısı vermişti.