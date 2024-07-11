Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştiriliyor.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştiriliyor.
.
Mehmet Büyükekşi: "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada 16 yıldan beri özlemiş olduğu en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş oldu."
Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler düzeyinde futbolun gelişimi ve daha rekabetçi bir lig ortamı tesis edilmesi adına TFF olarak öncü adım attık. 2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."
TRENDYOL SÜPER LİG 2024/25 SEZONU İLK HAFTASI
EMS Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor (BAY)
DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1-2-3-24-27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek."
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."
YENİ SEZON PLANLAMASI
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.
.
Mehmet Büyükekşi: "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada 16 yıldan beri özlemiş olduğu en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş oldu."
Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler düzeyinde futbolun gelişimi ve daha rekabetçi bir lig ortamı tesis edilmesi adına TFF olarak öncü adım attık. 2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."
TRENDYOL SÜPER LİG 2024/25 SEZONU İLK HAFTASI
EMS Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor (BAY)
DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1-2-3-24-27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek."
TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."
YENİ SEZON PLANLAMASI
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.