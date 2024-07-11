Süper Lig 2024-2025 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştiriliyor.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi TFF'nin Riva merkezinde gerçekleştiriliyor.

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Mehmet Büyükekşi: "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada 16 yıldan beri özlemiş olduğu en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş oldu."



Mehmet Büyükekşi: "Kulüpler düzeyinde futbolun gelişimi ve daha rekabetçi bir lig ortamı tesis edilmesi adına TFF olarak öncü adım attık. 2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."



TRENDYOL SÜPER LİG 2024/25 SEZONU İLK HAFTASI



EMS Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Atakaş Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor (BAY)



DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA



TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1-2-3-24-27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek."



TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın: "İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak."



YENİ SEZON PLANLAMASI



Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.



Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.



İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.