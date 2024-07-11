Lugano - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Portekizli Tiago Martins düdük çalacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda deplasmanda Lugano ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.Fenerbahçe ile Lugano arasındaki maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek.Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçta 23 Temmuz'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.