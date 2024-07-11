Kerem Aktürkoğlu'nun oynamak istediği kulüp profilini açıkladılar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri William D'Avila, oyuncusunun oynamak istediği kulüp profilini açıkladı.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu öne sürüldü.



Kerem'in menajeri William D'Avila, Spartak'tan gelen teklif hakkında Rus basınına değerlendirmeler yaptı.



Sport Express'e konuşan D'Avila, futbolcusunun Rusya'dan gelen bir teklifi kabul etmeyeceğini ifade ederek 'Kerem Avrupa kupalarına katılan bir kulüpte oynamak istiyor' dedi.



FIFA ve UEFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kendi organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.



Kerem Aktürkoğlu'nun sarı kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.