Galatasaray'ın gözü Chelsea'de! Kiralama teklifi...

Uzun süredir taraftarların beklediği orta alan transferini gerçekleştirmek için büyük bir çaba harcayan Galatasaray çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Çok sayıda isimle temas halinde olan sarı-kırmızılılardan taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geldi.Transferde menajer önerilerini de dikkate alan yönetimin Chelsea formasını giyen Carney Chukwuemeka ve Lesley Ugochukwu'yu listesine dahil ettiği öğrenildi.İngiliz ekibinin geniş kadrosunda geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki iki futbolcuyla ilgili araştırmalar yapıldığı ve teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi durumunda resmi girişimlerin başlayacağı belirtildi.Chelsea'nin geçen sezon başında Rennes'den 27 milyon Euro'ya transfer ettiği Lesley Ugochukwu 12 maçta sadece 297 dakika forma giyebildi. 2022 yılında Aston Villa'dan 18 milyon Euro'ya Chelsea'ye giden Chukwuemeka da geçen sezon Premier Lig'de 9 maçta 223 dakika sahada kalabildi. Her iki futbolcunun da ortak özellikleri güçlü fizikleri ve çok dinamik olmaları.Okan Buruk "evet" derse Chukwuemeka ve Ugochukwu'dan birisinin satın alma opsiyonuyla kiralanması için Chelsea ile görüşmeleri başlayacağı öğrenildi.