Brezilya'da skandal olay! Polis sahadaki futbolcuyu vurdu

Brezilya'da futbol sahalarında görülmeyen bir skandal yaşandı. Brezilya'da oynanan amatör futbol karşılaşmasında iki takım arasında gerginlik yaşandı ve kavgaya dönüştü. Olaylara müdahale eden polis güçleri futbolcuları plastik mermiyle durdurdu. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken polis ekiplerine büyük tepki yağdı.

Brezilya'da skandal bir olay meydana geldi. Amatör ligde oynanan bir maçta karşılaşan iki takım arasında gerginlik yaşandı. Sahada bulunan polis ekipleri, kavgaya dönüşen gerginliği ayırmak için plastik mermi kullandı.



Olayları ayırmaya çalışan pompalı bir polisin, önündeki futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı. Ortaya çıkan bu görüntü büyük tepki topladı.



