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Beyaz Gazete
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Barış Alper Yılmaz için ilk resmi açıklama! Bonservisini duyurdu

Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, 3 yıl önce Galatasaray'a sattıkları Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklamalar yaptı. Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ı isteyen Avrupa ekibini açıklarken, milli futbolcunun bonservisine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Ekleme: 10.07.2024 - 12:38 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ve milli takımın yıldızı Barış Alper Yılmaz, geçirdiği iyi sezonun ardından EURO 2024'teki performansıyla da adından söz ettirmişti.

Adı transfer dedikodularına da karışan Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu'ndan flaş açıklamalar geldi.

"YÜZDE 20 PAYIMIZ VAR"

Akşam Gazetesi'ne konuşan Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından yüzde 20 payları olduğunu belirtti ve "Galatasaray'dan konuyla ilgili görüşme talebi gelmedi" ifadesini kullandı.

"NURİ ŞAHİN'İN BARIŞ ALPER'İ İSTEDİĞİNİ KESİNLİKLE BİLİYORUM"

Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlara da değinen Tahiroğlu, "Liverpool istiyor, Arsenal istiyor diye duyuyorum ama Nuri Şahin'in istediğini kesinlikle biliyorum" dedi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN BONSERVİSİ

Milli futbolcunun bonservisine dair de konuşan başkan, "50 milyon euro fiyatın çıkacağını sanmıyorum. 30 milyon euro civarında bir rakama satılabilir." şeklinde konuştu.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu başında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
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