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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! İstediği mevkileri söyledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer açıklamasında bulundu. Başarılı teknik adam, aciliyetli olarak sağ bek ve orta saha oyuncusu almak istediklerini ifade etti.

Ekleme: 1.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 1.07.2024 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında transferle ilgili açıklama yaptı.

"Orta saha ve sağ bek istiyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında görüş belirten Buruk, "Eksik bölgelerimiz, aciliyeti olan özellikle sağ bek orta saha oyuncusu. Çok iyi oyunculara sahibiz. Orta sahadaki oyuncularımız çok iyi. Biz en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Yine devamında ihtiyacımız olan yerlere de takviyeler yapacağız." dedi.

"Başkanımız bize her türlü desteği veriyor"

Birçok Galatasaraylı oyuncuya teklif geldiğini anlatan Buruk, "Galatasaraylı oyuncular her türlü gündemde, teklif alıyorlar ilgileniliyor. Çok önemli bir kadroya, çok önemli oyunculara sahibiz. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her türlü desteği bize veriyor. Maddi ve manevi anlamda hep yanımızdalar. Biz de teknik ekip olarak çalışıyoruz. En iyi oyuncuyu almaya çalışıyoruz. Bu kolay olmuyor, en doğrusunu Galatasaray'a en yakışan oyuncu bulacağız." ifadelerini kullandı.

"Dört takımın amacı şampiyonluk"

Buruk, bir gazetecinin rakip teknik direktörlerle ilgili sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Her yıl zor, kolay bir yıl yok. Her senenin başlangıcında dört takım şampiyonluğa oynuyor. Trabzonspor yine kadrosunu korudu, önemli bir hocaya sahip yine transferler yapıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı şekilde yine çok önemli bir kariyere sahip hocalar getirdi. O yüzden bundan sonra kadrolar şekillenecek, lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yarış başlayacak, ama yine dört takımın amacı şampiyonluk. O yüzden bundan önceki seneler nasıl zorsa aynı zorlukla başlayacak. Önemli olan bunu kolaya çevirmek. Biz de kazanarak kolaya çevirmeye çalışacağız."
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