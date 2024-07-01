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Fenerbahçe'ye kötü haber! İsviçre ekibi duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle deplasmandaki zorlu maçta takımlarını tribünde destekleyemeyecek. İsviçre ekibi, Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yapılmayacağını duyurdu.

Ekleme: 1.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 1.07.2024 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti. Eşleşmede ilk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Lugano, geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni 2. sırada tamamladı.

DEPLASMANDAKİ MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
UEFA, Fenerbahçe'ye Union Saint-Gilloise ile oynanan maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle Avrupa'da üç maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasını 2 yıl ertelemeli olarak 1 maça düşürdü.

İSVİÇRE EKİBİ BİLET SATIŞI YAPMAYACAK
Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, yaptığı Türkçe bilgilendirme ile sarı-lacivertli taraftarlara bilet satışı yapılmayacağını duyurdu.

Lugano'dan yapılan açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz 2024 tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmişti. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır."
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