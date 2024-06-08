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Kongrede olay çıktı! Aziz Yıldırım stadyumu terk etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti.

Ekleme: 8.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 8.06.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Kongre üyelerinin tribünde yerlerinin almasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin toplantıyı başlattı.

Seçimi Vefa Küçük yönetiyor

Seçimi yönetmesi için Divan Başkanlığı'na kongre üyelerinin oylarıyla Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük seçildi.

Borç açıklandı

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertlilerin 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 arası 36 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.

Bilecik, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı

Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıktı ve Bilecik'in konuşması yarıda kaldı.

Yıldırım, Vefa Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Yıldırım, daha sonra toplantıyı terk ettiğini duyurdu.

"Ben buradan ayrılıyorum"

Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir.
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