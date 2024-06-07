Herkes Galatasaray’a transferini bekliyordu! İlkay Gündoğan resmen açıkladı

Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor.2 yıldır sarı-kırmızılı ekipte Sportif AŞ Başkanvekili olan Erden Timur'un ayrılığı bazı taşları yerinden oynatsa da Dursun Özbek yönetimi, transferde hata yapmak istemiyor.GSTV'de özel röportaj konuğu olan Okan Buruk, transferler konusunda taraftarın rahat olmasını isteyerek şu açıklamaları yaptı:"Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz.""Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Geçen sene bizim için çok uzun bir süreçti, çok ön eleme oynadık, 56 maç oynadık.""Kimsenin şüphesi olmasın. Uzun zamandır çalışıyoruz, bütün opsiyonlarımız hazır. Geçen senenin kalitesinin daha da üstünde bir kadro oluşturacağız. Başkanımız, bu sezon bütçe anlamında güçlü bir şekilde transferde olacağımızı söyledi bize."Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hedeflerinden birisi olan İlkay Gündoğan, Almanya'da flaş açıklamalarda bulundu.İsmi sık sık Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı takımı tuttuğunu söyleyen Alman milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:"Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı."Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, "Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar." şeklinde konuştu.İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, "Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim." cevabını verdi.33 yaşındaki gurbetçi futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla 51 resmi maçta görev aldı.Bu maçlarda 5 gol ve 14 asist alan tecrübeli orta saha, Manchester City formasıyla da Premier Lig'i domine etmişti.