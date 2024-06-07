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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe’de şampiyon olmuştu... Yeni adresi herkesi şaşırttı

1. Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif, Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

Ekleme: 7.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 7.06.2024 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
1. Lig'e yükselen Amed Sportif ile Ersun Yanal arasında İzmir'de başlayan görüşmeler sonuçlandı.

Görüşmeler sonunda Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yeni sezonda Amedspor'u Ersun Yanal çalıştıracak.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son hoca

2013-2014 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza attı.

Yanal, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca konumunda bulunuyor.
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