Fenerbahçe’de şampiyon olmuştu... Yeni adresi herkesi şaşırttı

1. Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif, Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaştı.

1. Lig'e yükselen Amed Sportif ile Ersun Yanal arasında İzmir'de başlayan görüşmeler sonuçlandı.



Görüşmeler sonunda Yanal'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yeni sezonda Amedspor'u Ersun Yanal çalıştıracak.



Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son hoca



2013-2014 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğuna imza attı.



Yanal, Fenerbahçe'yi en son şampiyon yapan hoca konumunda bulunuyor.