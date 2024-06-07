  • USD: 32,19 - 32,25
  • EURO: 35,06 - 35,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski Fenerbahçeli, Kartal mı oluyor? Beşiktaş'tan transfer hamlesi

2020'de 21 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya giden ve son olarak Mallorca forması giyen Vedat Muriç için Beşiktaş devreye girdi.

Eski Fenerbahçeli, Kartal mı oluyor? Beşiktaş'tan transfer hamlesi
Ekleme: 7.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 7.06.2024 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Defence Central'e göre siyah-beyazlı ekip, geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve şu anda La Liga'da Mallorca'da oynayan golcü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin transferi bonservisle tamamlamak olduğu, ancak kiralama seçeneğinin de değerlendirilebileceği ifade edildi.

Ayrıca, 30 yaşındaki yıldız oyuncu Vedat Muriç'in Türkiye'ye dönme fikrine olumlu baktığı da belirtildi.

Girona Vedat'ı istiyor

Öte yandan Vedat Muriç'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriç ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 2020 yılında Vedat Muriç'i Lazio'ya 21 milyon euroya satmıştı.

Eski Fenerbahçeli, Kartal mı oluyor? Beşiktaş'tan transfer hamlesi
Erdoğan 2. Türk astronot Tuva Atasever'e başarılar diledi: Son olmayacaksın!
Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Moskova ‘asimetrik adımlar atabiliriz’ demişti: Savaş gemileri o bölgeye gidiyor
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşuyor
DEM'li milletvekili Saliha Aydeniz: Kürdistan'ı işgal ediyorsunuz
Tek hane için tarih belli oldu! TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz'
'Kardeş şehir' ilan etmişlerdi: AK Parti'den CHP'ye 'Tel Aviv' tepkisi
AK Partili isimden CHP'ye salvolar! 'İzmir'i belediye baronlarına...'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'AYM' kararlarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı devletin başıdır | Hakkari'de kayyum Tatvan'da soruşturma
Mahkemeden emsal olacak karar: Kadın memur için yarı zamanlı çalışma hakkı
Bayraktar TB2'ye yeni görev! Ateş avcılarının işini kolaylaştıracak
Tarih ve saati belli oldu: Türk astronot Atasever'in uzay yolculuğu Kayseri'de canlı yayınlanacak
Bakan Yumaklı: Gıdaya ilişkin barkodla bilgi sahibi olunabilecek
Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu! 4 bin konutun temelini atıp sadece 166 tanesinin anahtar teslimini yaptı
Katiller birbirine düştü soykırımcı İsrail 24 saat içinde dağılabilir: 'Yeni devlet kuracağız' diyerek süre verdi
Yüz binleri ilgilendiriyor: 28 madde TBMM'de kabul edildi
İstanbul-Sivas YHT hattı rekor kırdı! 1 ayda dev rakam: Bakan Uraloğlu duyurdu
Kravatlı terörist! Bebek katilinin yeğeni, TSK'yı hedef aldı! AK Parti'den sert tepki
Değişim zamanı! AK Parti'de yeni reform dalgası: İşte atılacak adımlar...
O binaya güçlendirme raporu çıktı! Sahibinden şoke eden sözler: ‘Boyatıp kiraya vereceğiz’
ABD duyurdu: Türkiye F-16 satış kabul mektubunu imzaladı...
Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık...

Acil durum numaraları tarih oluyor! Yeni özellik sayesinde artık...

Tesla'da 'maaş' krizi! Elon Musk istifa edebilir

Tesla'da 'maaş' krizi! Elon Musk istifa edebilir

3 gün kala sürpriz özellik! Sadece iPhone'lara geliyor

3 gün kala sürpriz özellik! Sadece iPhone'lara geliyor

Whatsapp değişikliğe gidiyor! Artık o bilgileri sormaya başlayacak

Whatsapp değişikliğe gidiyor! Artık o bilgileri sormaya başlayacak

Görenler çığlık atıp kaçıyor: Korkunç yaratık kıyıya vurdu

Görenler çığlık atıp kaçıyor: Korkunç yaratık kıyıya vurdu

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında: Elazığ'da görüntülendi!