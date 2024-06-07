Eski Fenerbahçeli, Kartal mı oluyor? Beşiktaş'tan transfer hamlesi

Beşiktaş, takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız kazandırdı.Defence Central'e göre siyah-beyazlı ekip, geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve şu anda La Liga'da Mallorca'da oynayan golcü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın öncelikli hedefinin transferi bonservisle tamamlamak olduğu, ancak kiralama seçeneğinin de değerlendirilebileceği ifade edildi.Ayrıca, 30 yaşındaki yıldız oyuncu Vedat Muriç'in Türkiye'ye dönme fikrine olumlu baktığı da belirtildi.Öte yandan Vedat Muriç'e İspanya'dan da talipler var. Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Girona'nın Vedat Muriç ile ilgilendiği öğrenildi. Bu sezon Mallorca ile 33 maça çıkan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 2020 yılında Vedat Muriç'i Lazio'ya 21 milyon euroya satmıştı.