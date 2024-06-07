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Bakan Bak’tan milli kürekçi Elis Özbay'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alarak Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi kürek sporunda temsil edecek ilk kadın sporcu olan Elis Özbay’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Ekleme: 7.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 7.06.2024 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, milli kürekçi Elis Özbay'ı tebrik ettiği mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Dünya Kürek Federasyonu'nun Olimpiyat Kota Yarışları'ndan elde edilen sonuçlar doğrultusunda hazırladığı sıralama ile ülkemizi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Tek Çifte (W1X) sınıfında temsil etme hakkı kazanan Elis Özbay'ı kutluyorum. Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi kürek sporunda temsil edecek ilk kadın sporcumuz olan Elis Özbay'a Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanları da tebrik ediyorum."
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