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Icardi’den veda sinyali: Galatasaray’ı sildi

Galatasaray’a şampiyonluğu getiren gol kralı Mauro Icardi, bu hamlesiyle taraftarları şaşırttı. Arjantinli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Ekleme: 6.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 6.06.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Son iki sezonda şampiyonluk kupasını kaldıran Galatasaray’da, bu başarının büyük bir kısmı Arjantinli forvet Mauro Icardi’ye atfedilmişti.

Gol kralı olarak Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun mimarlarından biri olan Mauro Icardi hakkında taraftarları üzecek haberler peş peşe geliyor.

Dünyaca ünlü spor muhabiri Gianluca Di Marzio, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, Icardi’nin Erden Timur’un vedası nedeniyle kulüpten ayrılmaya sıcak baktığını ifade etmişti.

Son olarak, Galatasaray’ın yıldız forveti Mauro Icardi’nin sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımlarını kaldırması, taraftarlar arasında endişe yarattı.

Icardi’den veda sinyali: Galatasaray’ı sildi

Icardi dönemi bitiyor mu?

Genç yetenek, bu gece saatlerinde Instagram profilinin öne çıkanlar bölümünde yer alan Galatasaray paylaşımlarını kaldırarak dikkatleri üzerine çekti.

Icardi'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü iddialarının ardından yaşanan bu gelişme, taraftarları endişelendirdi.

Taraftarlar, genç yıldızın takımdan ayrılık kararı alıp almadığını merak ederken, kulüpten resmi bir açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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