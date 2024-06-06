Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! İmza töreni yapılacak

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu getirmesiyle birlikte psikolojik üstünlüğü kaptırmıştı.Portekizli hocanın imza törenini dünya basını da takip etmişti.Sarı-kırmızılı camiada Erden Timur'un da yönetimden ayrılmasıyla moraller bozulurken, yönetimdeki bazı isimlerin "Şampiyonluk yaşamış bir camia olarak, spor manşetlerinde geriye düşmemeliyiz. Taraftarımız günlerdir Jose Mourinho imza törenini izlemek zorunda kalıyor." demesi üzerine Dursun Özbek ve kurmayları yeni bir karar aldı.Galatasaray'dan üst üste 2 şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk'un yeni sözleşmesi için açıklama geldi.Sarı-kırmızılı takım, başarılı teknik adam için cuma günü görkemli imza töreni düzenleneceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.Okan Buruk'un 2 yıllık sözleşme imzalaması ve maaşında da belirgin bir artış yapılması bekleniyor.Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde mücadele ettiği iki sezonda da şampiyon olmayı başardı.Sarı kırmızılıların iki şampiyonluğunda da görevde olan Okan Buruk, başarılı grafiğiyle dikkat çekti.Galatasaray, 50 yaşındaki teknik direktör yönetiminde iki sezonda 190 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 74 maçta 61 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.