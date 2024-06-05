  • USD: 32,45 - 32,51
  • EURO: 35,29 - 35,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şampiyon takımı kabul! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı ağırladı

Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ekleme: 5.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 5.06.2024 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'i 102 puanla rekorlar kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor.

Dünyanın birçok noktasında sarı-kırmızılı taraftarlar 24. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Galatasaraylı yöneticiler ve sporcular bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarete gitti.

Şampiyon takımı kabul! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve sporcular yer aldı.

Şampiyon takımı kabul! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı ağırladı
Türk Milleti provokasyona gelmedi! Meclis’teki kavganın üzüleni DEM sevineni şehit anneleri oldu
Görevden uzaklaştırılan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu
Sakarya'da ulaşımda bir ilk: İlk ve ortaokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'i kabul edecek
Bakan Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: İstanbul'daki sorun çözüme kavuşuyor
Kadın ve bakıcı destek projesine başvuru 12 bini aştı: Teşvik ödemesi ağustosta başlayacak
AK Partili Başdaş’tan CHP’ye ‘EXPO’ çıkışı... 'Bizi dünyaya rezil ettiniz'
Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 36 bin 586’ya yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: 'Kararlılıkla uygulayarak başaracağız'
FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeninden bomba ifşaatlar: Darbeyi kulağıma fısıldadı
TCMB'den yeni ödeme sistemi: İkinci el araç satışında başladı
Emekliler bu haberi bekliyordu! Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Öğretmen atamalarında yeni dönem! Şartlar değişiyor
2 ayda 60 milyon dolar geldi! Tasarruf paketi Meclis'e geliyor
PKK terör örgütünün siyasal organı DEM Parti'den Meclis'te provokasyon!
AK Parti Milletvekili Haluk İpek’ten DEM Parti’ye ‘kayyum’ tepkisi!
Kurban Bayram Tatili 9 gün oldu mu? Başkan Erdoğan kararı açıkladı
Ekipler sahada! Kurban Bayramı öncesi denetimler sıkılaştı! Bakanlık göz açtırmadı...
Kılıçdaroğlu Hulusi Akar’a tazminat ödeyecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan para politikası ve enflasyon mesajı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İslam Memiş'ten '6-7' Haziran' uyarısı geldi! Şu anki rakamlar...

İslam Memiş'ten '6-7' Haziran' uyarısı geldi! Şu anki rakamlar...

Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Ardahan'da şaşkına çeviren görüntü: Görenler cep telefonuna sarıldı! Hortuma benzetildi, gökyüzüne yükseldi

Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Zirve şaşırtmadı: Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Türkiye'yi 9 kez turlayan bisiklet gezgini 10. tura başladı

Türkiye'yi 9 kez turlayan bisiklet gezgini 10. tura başladı

Youtube'da zirve onun! 300 milyona yaklaşıyor: Müzik şirketini geride bıraktı

Youtube'da zirve onun! 300 milyona yaklaşıyor: Müzik şirketini geride bıraktı