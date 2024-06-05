Merakla bekleniyordu... Jose Mourinho'nun maaşı açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun ekibiyle birlikte 12 milyon euro maaş alacağını duyurdu.

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibini kaptıran Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırıp Jose Mourinho ile anlaşmıştı.



Televizyon programında açıklamlarda bulunan Ali Koç, Portekizli hocanın maaşını da açıkladı.



"Jose Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık." diyen Koç, Aziz Yıldırım'dan da daha ucuza anlaştıklarının altını çizdi.



Sayın Aziz Yıldırım, Mourinho'ya 15 milyon euro teklif etti. Biz Mourinho ve tüm ekibiyle 1 yıllık toplam 12 milyon euro karşılığında anlaştık. Mourinho'nun bize ne kadar inandığının kanıtı bu. Helvayı yapacak en iyi malzemenin bizde olduğunu düşünüyoruz. Biraz da yeni malzeme alacağız ve en iyi helvayı yapacağız.



Roma'da da vergiler dahil 12 milyon euro (Eline geçen para: 8 milyon euro) kazanan Jose Mourinho'nun, Süper Lig'de ekibiyle birlikte 12 milyon euro kazanacak olması da dikkati çekti.



Aziz Yıldırım, "15'te buluştuk" demişti



Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için başka rakamlar açıklamıştı.



Bunların ve kendisinin ücretinin toplamı için biz '14,5' dedik, onlar '15,5' dedi ve 15'te buluştuk.

