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İrfan Can kararını verdi! Gidiyor mu kalıyor mu?

Fenerbahçe'de geçen sezon kariyer performansını sergileyen İrfan Can Kahveci'ye birçok Avrupa ekibi talip oldu. 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcunun gönlü ise sarı-lacivertlilerden yana.

Ekleme: 5.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 5.06.2024 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
üper Lig'de 99 puan ile sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezona İrfan Can Kahveci damga vurdu.

Milli futbolcu performansıyla spot ışıklarını üzerine çevirirken kariyerinin de en verimli sezonunu geçirdi.

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu yıldız futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili son kararını vermeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun da takıma katılmasıyla kulüpte kalmak istiyor.

Milli yıldız bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
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