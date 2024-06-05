Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Süper Lig'de geride kalan sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.Bordo-mavili takım, Kupa 2'de gruplara kalmak için 3 eleme turu geçmek zorunda. Hazırlıklarına, 24 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak olan Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak.Teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim ise yeni sezon çalışmalarına çoktan başlamış durumda.Geçen sezon şampiyonluk yarışından uzakta kalan Trabzonspor, gelecek sezonda ise zirve mücadelesinde yer alacak bir takım kurmanın planlarını yapıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı, her fırsatta coşkulu, atak ve agresif bir futbol sergileyecek birtakım kurmak istediklerini ifade ediyor.Deneyimli teknik adam, böylelikle kendileri açısından olmazsa olmaz olarak gördüğü taraftar desteğini de arkasına almayı planlıyor.Trabzonspor'da şu anda gündemde olan isimler arasında forvet hattı için Club Brugge'dan Roman Yaremchuk ile Sheffield United'dan Oli McBurnie öne çıkıyor.10 numara için Olympiakos'tan Fortounis'in yanı sıra Clermont'tan Muhammed Cham da listede yer alıyor.Bordo-mavililerin stoper listesinde ise West Bromvvich'ten Cerdic Kipre bulunuyor.Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Onuachu ile Al Fayha'dan ayrılan eski golcüleri Nwakaeme için de şartları sonuna kadar zorlamak istiyor.