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Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, kolları sıvadı. Transfer çalışmalarında gaza basan bordo-mavili takımın listesinde 7 isim bulunuyor.

Ekleme: 5.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 5.06.2024 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geride kalan sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Bordo-mavili takım, Kupa 2'de gruplara kalmak için 3 eleme turu geçmek zorunda. Hazırlıklarına, 24 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak olan Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim ise yeni sezon çalışmalarına çoktan başlamış durumda.

LİSTE KABARIK

Geçen sezon şampiyonluk yarışından uzakta kalan Trabzonspor, gelecek sezonda ise zirve mücadelesinde yer alacak bir takım kurmanın planlarını yapıyor.

Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Teknik direktör Abdullah Avcı, her fırsatta coşkulu, atak ve agresif bir futbol sergileyecek birtakım kurmak istediklerini ifade ediyor.

Deneyimli teknik adam, böylelikle kendileri açısından olmazsa olmaz olarak gördüğü taraftar desteğini de arkasına almayı planlıyor.

Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Trabzonspor'da şu anda gündemde olan isimler arasında forvet hattı için Club Brugge'dan Roman Yaremchuk ile Sheffield United'dan Oli McBurnie öne çıkıyor.

Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

10 numara için Olympiakos'tan Fortounis'in yanı sıra Clermont'tan Muhammed Cham da listede yer alıyor.

Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Bordo-mavililerin stoper listesinde ise West Bromvvich'ten Cerdic Kipre bulunuyor.

Fırtına'nın transfer listesi belli oldu! 7 isim var

Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Onuachu ile Al Fayha'dan ayrılan eski golcüleri Nwakaeme için de şartları sonuna kadar zorlamak istiyor.



















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