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Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Türkiye rekoru geliyor…

Süper Lig'de bu sezon kazandığı şampiyonlukla birlikte üst üste ikinci kez zafere ulaşan Galatasaray, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Geride bıraktığımız sezonda sarı-kırmızılı ekibin en çok dikkat çeken isimlerinden birisi olan Barış Alper Yılmaz da bu transfer döneminin yıldızı olacak. Avrupa'dan birçok takımı peşine takan milli futbolcu, özellikle EURO 2024 sonrası takımına devasa bir bonservis kazandırabilir.

Ekleme: 5.06.2024 - 07:39 Güncelleme: 5.06.2024 - 07:41 / Editör: Ozge Selin
Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, beşinci yıldız için kolları sıvayacak.

Yaşanan zaferin ardından birçok futbolcusunu EURO 2024'e gönderen Aslan, kısa bir süre sonra da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Türkiye rekoru geliyor…

Bu sırada flaş bir gelişmeyle gündeme gelen Galatasaray'da, Sportif A.Ş Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur, görevini bıraktı.

Erden Timur'un ayrılığının ardından transfer sürecinin nasıl geçeceği merakla beklenirken bir flaş gelişme daha yaşandı.

Sezonun en çok parlayan ismi olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi, Galatasaray yönetimi tarafından belirlendi.

Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Türkiye rekoru geliyor…

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euroluk bonservis bedelinin belirlenmesinin ardından gözler EURO 2024 sonrası gelecek tekliflere çevrildi.

Barış Alper Yılmaz için belirlenen bonservis bedelinin karşılanması halinde Türkiye'de bonservis rekoru kırılacak.

Bir önceki rekor 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e ait.

Barış Alper Yılmaz’ın bonservisi belli oldu! Türkiye rekoru geliyor…

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızda eli güçlü olan Galatasaray, bu kozu transfer pazarlığında kullanacak.

Galatasaray, beklediği teklifin gelmemesi halinde ise Barış'la yola devam etmeyi de planlıyor.

Geride kalan sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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