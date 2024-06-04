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Xavi'nin Lewandowski raporu: Takımda tutmayın

Xavi'nin Barcelona'dan ayrılmadan önce başkan Laporta'ya sunduğu rapordaki Lewandowski kısımları olay yarattı.

Ekleme: 4.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 4.06.2024 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Barcelona'da Robert Lewandowski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanya'dan Cadena Ser'in haberine göre; Barcelona'dan ayrılan teknik direktör Xavi Hernandez, gitmeden önce başkan Joan Laporta'ya takımla ilgili bir rapor sundu. Raporda en dikkat çekici kısımlar Robert Lewandowski ile ilgili kısımlar oldu ve bu kısımlar da basına yansıdı.

"En doğrusu Lewa'yı göndermek"

Xavi Hernandez, Robert Lewandowski'nin yeterince hücum pres yapamadığını, rakiplere baskı uygulamadığını ve bekledikleri performansın altında olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarıyla da soyunma odasında sorunlar yaşayan Lewandowski'nin ayrılmasının en doğru karar olacağını iletti.

Xavi'nin Lewandowski raporu: Takımda tutmayın

1 yıllık toplam maliyet 43 milyon euro

Kulübün bu seneki finansal fair play hesaplarında Robert Lewandowski'nin 32 milyon euro maaşı olduğu ve ayrıca ek 11 milyon euro da zamana yayılmış borcu bulunduğu ortaya çıktı.

Geçen sezon 49 maçta 26 gol attı

2022 yazında 45 milyon euro bonservis karşılığı Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan 35 yaşındaki Polonyalı golcü, geçen sezon 49 maçta 26 gol atıp 9 asist yaptı.
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