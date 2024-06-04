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Semih Kılıçsoy için resmi açıklama: Avrupa'dan teklifler var

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, takımın göz bebeği Semih Kılıçsoy'un kısa süre içerisinde daha iyi yerlere geleceğini ve milli futbolcuya Avrupa'dan teklifler olduğunu söyledi.

Semih Kılıçsoy için resmi açıklama: Avrupa'dan teklifler var
Ekleme: 4.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 4.06.2024 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlıların altyapısı ile ilgili çaprıcı açıklamalar yaptı.

Altyapıdan A takıma çıkacak 7-8 futbolcu sayabileceğini belirten Topraktepe, Semih Kılıçsoy'dan övgüyle bahsederken, genç forvete Avrupa'dan teklifler olduğunu da aktardı.

"SEMİH'E AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Serdar Topraktepe, siyah-beyazlı takımın bu sezon ön plana çıkan genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'da da üstüne koymaya devam edeceğine inandığını dile getirdi.

"Semih, altyapılarda gol kralı olduğunu hatırlatan Topraktepe, "Beşiktaş'ı çok iyi temsil etti. Üzerine koyarak gideceğine eminim. Semih en kısa zamanda daha iyi yerlere gelir. Avrupa'dan teklifler var. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. A Milli Takım'ımızdan çok beklentimiz var. Semih kendisini ispatladı. Fiziksel olarak da iyi. Her şeyi yapabilecek kapasitede." şeklinde görüş belirtti.

"ALTYAPIDA EKİP OLARAK KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarının altını çizen Topraktepe yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarımız çok yetenekli. İmkanlar arttığında bizi çok güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. 19 yaş altı takımı ile A takım iç içe geldiğinde bile bir değişim oldu. Yurt dışında Ajax, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Benfica böyle. Böyle güzel tesisler olursa Türk futbolu çok daha güzel yerlere gelir. Kısa zamanda yukarı çıkacak 7-8 isim daha sayabilirim. Şartlar oluşursa hepsi A takıma hizmet edebilecek. Altyapımızda senelerce Beşiktaş'a hizmet eden hocalar var. Altyapıda ekip olarak da kendimize güveniyoruz. Şartlar oluşursa çok daha fazlaları çıkacak." diye konuştu.

"İMKANLARIMIZ DAHA GÜZEL OLACAK"

Altyapıda tesisleşmenin önemine değinen Serdar Topraktepe, "Senede Avrupa'ya 2 oyuncu satabileceğinizi düşünürseniz, çok büyük bir gelir olur. Altyapıya tesis için harcanacak belli bir para var ama bu bir oyuncudan rahatlıkla çıkabilir. Her sene 1-2 oyuncu çıkarttığımızda ve bunun geliri Beşiktaş'ın kasasına girdiğinde, imkanlarımız daha güzel olacak." dedi.

"KUPAYI ALDIK, BU KONU KAPANDI"

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde yeniden Türkiye Kupası'nı kazanan Serdar Topraktepe, kupa zaferi ile ilgili olarak şu görüşlerini paylaştı:

"İlk günden beri hedeflediğimiz kupayı aldık. Mutluyuz. Beşiktaş'ın müzesinde çok fazla kupa var. Artık kupa tarafını kapatıp, taraftarımızın da istediği, gelecek sezona iyi bir başlangıç yapabileceğimiz yapılanmaya yoğunlaştık. Beşiktaş'ın başarılarla dolu bir kimliği var. Gelecek sezona iyi bir başlangıç yapmak için yönetimimiz gerekli adımları atmaya başladı. Artık odaklanmamız gereken yer önümüzdeki sene. Göreve geldiğimizden beri futbolcuların mutlu olması için gereken ortamı sağlamaya çalıştık. Onlar da kupayı alarak bize yaptıklarımızın doğru olduğunu gösterdi. Kupayı aldık, bu konu kapandı. Beşiktaş'ın hedefleri büyüktür. İnşallah önümüzdeki sezon büyük hedeflerimize doğru iyi bir başlangıç yaparız. Bu sezon aksilikler Beşiktaş'ın yakasını bırakmadı. Sakatlıklarla çok mücadele ettik. İnşallah sezona hazır şekilde başlarsak, her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum."

"SAMET AYBABA TÜM SÜREÇLERDE YANIMIZDAYDI"

Kulüp başkan Hasan Arat ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın kupa sürecindeki desteğine değinen başarılı teknik adam, "Samet Aybaba bir abi olarak bizimle beraber. Ondan büyük güç alıyoruz. Büyük bir tecrübesi var. Kendini kanıtlamış bir isim. Başkanımız tesise fazla gelmeyi sevmediğini ve futbolun içine fazla girmek istemediğini söylemişti. Son süreçte biz de ondan hep yanımızda olmasını istedik, bizi kırmadı. Tüm süreçlerde yanımızdaydı." ifadelerini kullandı.

3 FUTBOLCUYA AYRI PARANTEZ AÇTI

Topraktepe, siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı oyuncuların gelecek sezon önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Al-Musrati çok kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş'a çok katkı yapacağına, gelecek sezon daha iyi olacağına inanıyorum. Ernest Muçi de genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Svensson çok iyi bir profesyonel. Tam bir görev adamı. Tecrübeli bir oyuncu. Bu 3 oyuncunun da Beşiktaş'a katkı sağlayacağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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