Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur sonrası ayrılık...

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne play-off'tan katılacak olan Cimbom, kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve yıldız oyuncun Dries Mertens ile sözleşme yenilenecek.İki ay önce ayrılık kararı alan Erden Timur, camiadan gelen ısrarlara rağmen istifadan vazgeçmedi. Timur bugün başkan vekili olduğu Sportif A.Ş'deki görevini bırakacak.Erden Timur sonrası yeni Sportif A.Ş belirlenecek. Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetime seçilen İbrahim Hatipoğlu'nun başına geçeceği Sportif AŞ'ye, bağımsız üye olarak Maruf Güneş dahil olacak.Trendyol Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız futbolcu Mauro Icardi, şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.Ancak Cimbom'un göz bebeği olan Arjantinli yıldız için olay bir iddia gündeme geldi.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Erden Timur'un ayrılığı sonrası Galatasaray için çok konuşulacak bir iddiayı ileri sürdü.Sosyal medya hesabından tweet atan Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin takımdan ayrılığının oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini söyledi.Haberde; Mauro Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu ve burada kalmaya karar verdiği ifade edildi.Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen büyük teklifleri reddeden Mauro Icardi'nin, Erden Timur sebebiyle bu teklifleri reddettiği belirtiliyor.Bu iddianın ardından gözler Mauro Icardi cephesine çevrildi. Arjantinli yıldızın Erden Timur'un ayrılığı sonrası nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.Şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi'nin Dursun Özbek ve Erden Timur'a: "1 sene daha… Yok yok, 2 sene daha" dediği kameralara yansımıştı.Icardi'nin de Erden Timur'a görevini sürdürmesi yönünde baskı yaptığı haberleri de gündeme gelmişti.Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Mauro Icardi, ligde sezonu 25 golle gol kralı olarak tamamladı. Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta görev alan ve 55 gol atan 31 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist yaptı.