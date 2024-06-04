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Fenerbahçe'de ayrılık! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer edilecek isimler kadar ayrılacak futbolcular da merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli futbolcu Miha Zajc, takım arkadaşlarına veda etti.

Ekleme: 4.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 4.06.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Gelecek sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de iç transferde hareketli bir dönem yaşanacak.

Takım arkadaşlarına veda etti

Bu doğrultuda ilk ayrılık Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yaşanacak. 29 yaşındaki Slovenyalı futbolcu gelecek sezon sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayacak.

Zajc, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve takımdan ayrılacağını söyledi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Sezon performansı

Kariyerinde; NK Olimpija, NK Bravo, NK Celje, Empoli, Genoa ve Fenerbahçe takımlarında forma giyen Miha Zajc, Sarı-Lacivertliler'de 123 maçta forma giydi ve 20 gol ve 7 asist kaydetti.

28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon ise Fenerbahçe'de 21 karşılaşmada oynadı ve 2 gol pası verdi.
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