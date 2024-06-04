Erden Tİmur'dan çarpıcı açıklamalar! Görevi bıraktı mı?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Erden Timur açıklamalarda bulundu. Timur, yöneticilikten ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Erden Timur açıklamalarda bulundu.



İşte Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:



Kolay bir basın toplantısı olmayacak. 1-1.5 aydır gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Ben başkanımıza daha önce ilettim. Benim yönetimde olmamla ilgili talebini iletince söylemiştim. Şampiyonluk yarışı olduğu için konuşabilmek mümkün değildi. Şampiyonluk yarışında Florya'yı da herhangi bir şekilde ertelememek gerekiyordu. Sonrasında da kutlama sevincine limon sıkmak istemedim.



"İçeriden iftiralar atıldı..."



En son Galatasaray yenildiğinde kocaman adamdım. Taraftar olarak Galatasaray'a bağlıyım o şekilde geldim, görevimi o şekilde yürüttüm. Bu kadar yapılan iftiraya, samimiyetsizliğe Galatasaray terbiyesi olarak cevap verebilirim. 14 aydır bu tür iftiralara dayandım, katlandım. Bu iftiralar dışarıdan olsa anlarım zaten onlar dışardan birileri der geçerim ama içeriden olduğu zaman...



"Bu işler Galatasaray'ın 10 şampiyonluğuna mâl oluyor"



İstifa etmekten başka çarem kalmadı. Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım. Bu işten nemalanan iğrenç bir insansam bu görevi bırakmamam lazım, zaten suyun başındayım niye gideyim ki derdim. Galatasaray'ın en büyük problemi içerideki kötü siyaset. Galatasaray'da iyi şeyler giderken bu siyaset Galatasaray'ın 10 şampiyonluğuna mâl oluyor, Avrupa başarılarına mâl oluyor.