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Wilfried Zaha'dan Okan Buruk'a gönderme! Paylaşımı sildi...

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medyadan 'kendine takım bul' diyen taraftara cevap verdi.

Ekleme: 3.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 3.06.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, 'kendine takım bul' diyen taraftara cevap verdi.

Zaha, verdiği cevapta şunları söyledi:

Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum.

Deneyimli futbolcu yaptığı bu paylaşımı kısa süre içinde sildi.

İşte Fildişi Sahilli oyuncunun o paylaşımı:

Wilfried Zaha'dan Okan Buruk'a gönderme! Paylaşımı sildi...


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