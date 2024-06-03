  • USD: 32,13 - 32,19
  • EURO: 34,83 - 34,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Puan durumunu inkar ediyor! 'Gerçek şampiyon biziz' dedi alay konusu oldu

Yeni teknik direktör Jose Mourinho'ya imza töreni yapan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç da ezeli rakipleri Galatasaray'a gönderme yaptı. Koç, " Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır" dedi.

Puan durumunu inkar ediyor! 'Gerçek şampiyon biziz' dedi alay konusu oldu
Ekleme: 3.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 3.06.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, ilk iş teknik direktörü değiştirdi.

Sarı-lacivertliler dünyada da büyük yankı uyandıran bir adıma imza attı.

Kadıköy'de imza töreni...

Yeni teknik direktör Jose Mourinho için Kadıköy'de imza töreni düzenledi.

Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, törende çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kurulduğumuzdan bu yana, 100 yılın üzerinde maçlarımızı oynadığımız mabedimize, bu tarihi güne hoş geldiniz.

Puan durumunu inkar ediyor! 'Gerçek şampiyon biziz' dedi alay konusu oldu

"İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir"

Mabedimizde ve ekranda bizi seyreden milyonlarca taraftarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, kulübümüz adına tarihi bir adım atıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayırlı getirir.

"En iyi 5 hocadan biri"

Teknik direktörümüz Mourinho'ya, milyonlarca Fenerbahçeli adına, dünyayı sarsan bu büyüklüğe, bu tarifsiz sevgi ve aidiyete hoş geldin diyorum sayın Mourinho'ya. Mourinho, tartışmasız yaşayan, hayatta olmayan tüm hocalar arasında dünya tarihinin gördüğü belki de, belki de değil, kesinlikle ilk 5 en iyi hocalardan bir tanesi. Şu anda huzurlarınızda. Bizi tercih etmiştir. Kendisine hoş geldin ve hayırlı olsun diyorum

"Mourinho ülkemizin tanıtımını yapmıştır"

Sadece dün gece, Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı yorumlarla, verdiği cevaplarla hem ülkemizi hem de Fenerbahçemizin, daha memleketimize gelmeden olağanüstü bir tanıtımını yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Dünyada pek çok konuda ama futbol konuştuğumuz için, futbolda önemli profiller bazen saatlerce, günlerce anlatmaya çalıştığınız gerçekleri, bir cümleyle dünyaya duyururlar. İşte hocamız Mourinho, o isimlerden en önemlisidir.

"Buradaki herkesin amacı belli..."

Burada bulunan herkesin ve milyonlarca Fenerbahçeli'nin, Fenerbahçe'ye hizmet etmek tek hedefidir ve böyle olmalıdır.

"Gerçek şampiyon biziz"

Zaten hali hazırda çok kuvvetli kadromuz var. İnşallah hepsini muhafaza edeceğiz, olağanüstü bir teklif gelmediği takdirde. Zaten bu senenin gerçek şampiyonu biziz. Seneye hepimizin arzuladığı şampiyonluk, önümüzdeki şampiyonlukların habercisi olacaktır. Sezonu beklemek hepimiz için zor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Fenerbahçe'nin önü açık olsun, yaşa Fenerbahçe.

Puan durumunu inkar ediyor! 'Gerçek şampiyon biziz' dedi alay konusu oldu
İsrail kritik noktayı hedef aldı: Türkiye sınırına yaklaştılar!
Mısır resmen duyurdu: Hamas teklifi kabul etti İsrail'i bekliyoruz
Türkiye'nin Mayıs 2024 ihracatı: 24,1 milyar dolar
Gözler Kabine toplantısında: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan son dakika YKS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
ABB'nin sorumsuzluğu ve vurdumduymazlığı ile teleferik hizmet dışı bırakıldı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda YHT'lere ek sefer
Çalışan anneler 325 avro! Bakan Işıkhan duyurdu: Başvurular bugün itibarıyla başlıyor...
CHP'nin araçları bildiğiniz gibi! Motoru alev aldı: Yolcular canından oluyordu...
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı
Günden güne eriyor! İYİ Parti'de bir istifa daha!
2 ayda 27.7 milyar dolarlık giriş! Yabancı yatırımcı rotayı Türkiye'ye çevirdi
Naci Görür'den İstanbul depremi için flaş sözler: En çok zararı bu bölge görecek
Milyonlarca emekli ve memurun gözü enflasyon oranlarında! İşte olası zam senaryoları
Başıboş köpek sorunu için yeni formül! Bakanlık çalışmaları hızlandırdı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Silah kaçakçılarına Mercek-20 operasyonu
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalar
Bakan Özhaseki: Çöken binanın 1,5 katının kaçak olarak eklendiği tespit edildi
MSB duyurdu: Kuzey Irak ve Suriye'de 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

9 yıllık kimlik kabusu! Hakkında sık sık yakalama kararı çıkıyor

9 yıllık kimlik kabusu! Hakkında sık sık yakalama kararı çıkıyor

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Bunu koparan yandı! Bilmeyenler dikkat: Cezası 387 bin TL

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

Kurban alırken buna dikkat edin! Dolandırıcıların EFT oyunu

İnsanlığın bittiği nokta! Müge Anlı'da kan donduran olay

İnsanlığın bittiği nokta! Müge Anlı'da kan donduran olay

Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası…

Kanser tedavisinde yeni umut! 4 bin yıllık kafatası…