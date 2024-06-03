Mesaiye başladı! Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'nde

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.Bu coşkulu törenin ardından Portekizli teknik direktör sabah saatlerinde mesaisine başladı.Futbolcuların izinde olmasına rağmen Can Bartu Tesisleri'ni gezen Mourinho, beraberindeki ekiple birlikte notlar aldı.Yeni dönemde çeşitli kurallar koyması beklenen Portekizli çalıştırıcının Samandıra'nın tüm yetkisini de elinde bulunduracak.İşte dünyaca ünlü teknik adamın ilk iş gününden kareler...