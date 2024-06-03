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Mesaiye başladı! Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'nde

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki imzasının ardından Can Bartu Tesisleri'nde mesaiye başladı.

Ekleme: 3.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 3.06.2024 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.

Bu coşkulu törenin ardından Portekizli teknik direktör sabah saatlerinde mesaisine başladı.

Mesaiye başladı! Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'nde

Futbolcuların izinde olmasına rağmen Can Bartu Tesisleri'ni gezen Mourinho, beraberindeki ekiple birlikte notlar aldı.

Mesaiye başladı! Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'nde

Yeni dönemde çeşitli kurallar koyması beklenen Portekizli çalıştırıcının Samandıra'nın tüm yetkisini de elinde bulunduracak.

İşte dünyaca ünlü teknik adamın ilk iş gününden kareler...

Mesaiye başladı! Jose Mourinho Can Bartu Tesisleri'nde
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