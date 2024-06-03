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Mauro Icardi'den flaş karar! 40 milyon Euro'luk teklif sonrası...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı. Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi.

Ekleme: 3.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 3.06.2024 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük payı olan ve bu sezon gol kralı olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, flaş bir karara imza attı.

Yıldız oyuncuyu 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti. Icardi, bu teklif sonrası kararını verdi.

Peki Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Mauro Icardi'den flaş karar! 40 milyon Euro'luk teklif sonrası...

Sezonu 32 gol-12 asistle tamamlayan Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluğunda yine başrolü oynadı.

Kutlamalara da damgasını vuran 31 yaşındaki forvet, kendisine gelen cazip tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.

Geçen yaz Suudi Arabistan'dan 40 milyon Euro'luk teklif alan ancak Galatasaray'ı seçen Arjantinli süper star, bu kez ABD'den kendisiyle ilgilenen kulüplere olumsuz yanıt verdi.

Mauro Icardi'den flaş karar! 40 milyon Euro'luk teklif sonrası...

ÇOCUKLARININ OKUL KAYITLARINI YENİLEDİ

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Icardi, ABD ihtimalini şimdilik rafa kaldırdı.

Yıldız oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, çocuklarının İstanbul'daki okul kayıtlarını yenileyerek tatile çıktı.

Mauro Icardi'den flaş karar! 40 milyon Euro'luk teklif sonrası...

İstanbul'da çok mutlu olan İcardi çifti, ilk sezonlarında rezidansta yaşadıktan sonra Göktürk taraflarında villaya taşınmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda 10 milyon Euro kazanan Tangocu'nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.






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