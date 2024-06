Dünya, Mourinho ve Fenerbahçe'yi konuşuyor! Alacağı maaş dudak uçuklattı

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi girdi. Sarı-Lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.Fenerbahçe'nin daha önce el sıkıştığı ve dün öğle saatlerinde İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 45 bin taraftar önünde 2+1 yıllık resmi imzayı attı.Birlikte tribünleri selamlayan Mourinho ve Ali Koç törende açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi.' ifadelerini kullandı.Jose Mourinho ise 'Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim.' dedi.Dünya futbolunda aldığı kupalarla ve elede ettiği başarılarla herkesin hayran olduğu Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı maaş belli oldu. Mourinho, Fenerbahçe'de bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro, yardımcıları ise toplamda yaklaşık 2 milyon euro kazanacak.Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık imza atması Türkiye'de olduğu gibi dünya medyasından geniş yankı uyandırdı.Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, youtube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti.Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı.İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho 'Artık ben de ailenize aitim' dedi.Jose Mourinho, Boğaz'da tekne turu sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce coşkulu taraftar önünde resmi imzayı attı ve 'Burada daha kazanmadan seviliyor gibi hissediyorum' dedi.Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde takımın yeni patronu oldu, Fenerbahçe taraftarına söz verdi.Portekizli efsane 5 ay sonra futbola döndü. Jose, İstanbul'da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.Binlerce taraftar önünde imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarını cesur vaatlerle coşturdu.Jose Mourinho pop yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı.Şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende Mourinho, 'Artık bu forma benim derim gibi' dedi.Küçük ordu! Jose Mourinho'yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho 'Bu forma artık benim derim gibi' sözleriyle taraftarları coşturdu.Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni YouTube'dan izledi.Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu.İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi.