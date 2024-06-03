Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarına büyük müjde!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.



ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI:



"Çok güzel bir duygu. Böyle marka, dünyanın konuştuğu bir ismin Fenerbahçe'yi tercih etmesi büyük bir gurur. bir Fenerbahçeli olarak gurur duydum. Öyle bir kulübüz ki Mourinho koşa koşa geliyor. İkna etmek için hiç zorlanmadık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen bir teknik direktör. Sadece inandırmak gerekti. Başkanımız bu konuda gerçekten şov yaptı."



"BU FENERBAHÇE'NİN FARKI"



"Dışarıdan da içeriden de elimden geleni yaparım. Şu duyguyu hiçbir şeye değişmem. Tüylerim diken diken oldu. Bu kadar taraftar bugün buraya Fenerbahçe'sine destek vermek için gelmiş. Bir teknik direktöre hoş geldin demek için tribünleri doldurmak Fenerbahçe'nin farkı."



"HOCAMIZ FUTBOLA AŞIK"



"Hocamız bir kere futbola aşık. 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor. Kendini futbola adamış bir isim. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Çok önemli bir marka. Onun konuşmalarını dinlemek bile mutlu ediyor."



"Bence bu büyük taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum."



"3-4 DÜNYA YILDIZI GELECEK"



"Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün... Bir de bu hoca var."