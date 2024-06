A Milliler EURO 2024'e hazırlanıyor; ilk rakip İtalya

Karşılaşmayı Avusturyalı Sebastian Gishamer yönetecek

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 (2024 Avrupa Şampiyonası) hazırlıkları dahilinde 4 Haziran Salı günü yapılacak özel maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya deplasmanında gerçekleşecek olan maç Bologna şehrinde bulunan Renato Dell’Ara Stadyumu’nda yapılacak. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak olan maç, TSİ 22.00’da başlayacak.



Müsabaka Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Sebastian Gishamer tarafından yönetilecek. Aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yardımcı hakemlik yapacak.



Mart ayında son iki hazırlık maçından yenilgi ile ayrılan milliler, Macaristan’a 1-0, Avusturya’ya 6-1 kaybetmişti. İtalya ile yapılacak hazırlık maçının ardından A Milli Futbol Takımı oyuncuları EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziranda Polonya ile oynayacak.



Türkiye F, İtalya B grubu’nda



Türkiye’nin bulunduğu F Grubu’nda; Portekiz, Gürcistan ve Çekya bulunuyor.



İtalya’nın yer aldığı B Grubu'nda ise; İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk bulunuyor.



Aday kadroda deşiklik yapıldı

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın açıkladığı 35 kişilik aday kadroda sakatlıkları nedeniyle Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü’ye yer verilmedi. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım’a gönderildi.



Ümit Milli Takım’ın İskoçya ile oynayacağı maçın aday kadrosunda bulunan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan’da İtalya ile gerçekleştirilecek maçın ardından tekrardan A Milli Takım kadrosuna dahil olacak.



Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle milli takım kampına İtalya’da katılacakları açıklanan Arda Güler ve Salih Özcan’ın maçta forma giymesi beklenmiyor.



A Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:



Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)



Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)