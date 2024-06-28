NBA tarihinde bir ilk! Baba-oğul...

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, oğlu Bronny James ile takım arkadaşı oldu. Böylece NBA tarihinde ilk kez baba-oğul aynı takımda mücadele edecek.

NBA Draftı'nda 2. tur geride kalırken Bronny James, babası LeBron James ile takım arkadaşı oldu.Bronny James, NBA Drafı'nda 2. tur 55. sıradan Los Angeles Lakers tarafından seçildi. Bronny, babası LeBron James ile aynı takımda mücadele edecek.Böylece NBA tarihinde de bir ilk gerçekleşti. NBA tarihinde baba-oğul ilk kez aynı takımda boy gösterecek.