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Karaaslan'dan Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Samsunspor’un Kuruluş Yıl Dönümü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekleme: 28.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Samsunspor’un Kuruluş Yıl Dönümü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“30 Haziran 1965’te kurulan Samsunspor’umuz mücadele azmiyle, zafere olan inancıyla ve kazandığı başarılarla Samsun’umuzun ortak sevdası olmuştur. Mazisinden aldığı güçle Samsunspor, 59 yılda sayısız sporcu yetiştirerek Türk futboluna kazandırmıştır.

Geçmişten bugüne nice başarı elde eden takımımızın Süper Lig’deki mücadelesinde de yeni başarılara imza atacağına ve taraftarlarını gururlandırmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Kuruluşundan bu yana, şehrimizin takımı Samsunspor'un başarısı için ter döken tüm sporculara, teknik heyete, yöneticilere ve şartlar ne olursa olsun her an takımımızın yanında olan büyük Samsunspor taraftarlarına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu şehrin evlatlarını Samsunspor bayrağının altında birleştiren, beraberliğin gücüyle birbirine kenetleyen takımımıza başarılarla dolu nice yıllar diliyor, kırmızı-beyaz-siyah renkleriyle sevdası yüreğimize kazınan Samsunspor’umuzun Kuruluş Yıl Dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Karaaslan'dan Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü mesajı

Karaaslan'dan Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü mesajı
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