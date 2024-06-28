EURO 2024’e Türkiye damgası! Listenin zirvesinde yer aldı

Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında grup aşamaları sona erdi. Almanya basını, ülkelerin taraftarları ile dikkat çeken paylaşım yaptı. Türkiye paylaşılan listede ilk sırada yer aldı.

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası 15 Haziran tarihinde Almanya'da başladı. Toplam 6 grupta 24 ülkenin yarıştığı turnuvada grup mücadeleleri sona erdi. Almanya basını, grup mücadelelerinin ardından taraftarların katılım oranlarını açıkladı. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan turnuvada Türk taraftarlar ev sahibini de geçerek Listenin ilk sırasında yer aldı.İşte Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülkelerin taraftar sayıları:Türkiye: 130 binAlmanya: 125 binHırvatistan: 103 binArnavutluk: 95 binRomanya: 92 binİskoçya: 82 binHollanda: 80 binSırbistan: 73 binPolonya: 70 binİngiltere: 60 binAvusturya: 60 binDanimarka: 60 binGürcistan: 60 binUkrayna: 53 binBelçika: 50 binMacaristan: 44 binSlovenya: 44 binFransa: 41 binİsviçre: 39 binÇekya: 38 binPortekiz: 37 binİtalya: 36 binSlovakya: 35 binİspanya: 34 bin