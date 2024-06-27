Jose Mourinho'nun istediği oldu! 3 futbolcu erken dönecek

Jose Mourinho'nun EURO 2024'te forma giyen 8 öğrencisinin erkenden dönmesi için "Umarım erkenden elenip aramıza katılırlar" demişti.Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi.3 oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak.