Jose Mourinho'nun istediği oldu! 3 futbolcu erken dönecek
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, EURO24'te oynayan oyuncuları için söylediği, "Umarım erken gelirler" sözü gerçekleşti.
Jose Mourinho'nun EURO 2024'te forma giyen 8 öğrencisinin erkenden dönmesi için "Umarım erkenden elenip aramıza katılırlar" demişti.
3 isim dönüyor
Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi.
15 gün izin yapacaklar
3 oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak.
3 isim dönüyor
Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi.
15 gün izin yapacaklar
3 oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic, Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak.