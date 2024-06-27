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Fatih Terim'den Avusturya'ya gözdağı! 'Bu yolun sonunda...'

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti. A Milli Takım'ımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, bu büyük başarı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, Avusturya'ya bu sözlerle gözdağı verdi. İşte o ifadeler...

Ekleme: 27.06.2024 - 12:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti. A Milli Takım'ımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, bu büyük başarı sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, Avusturya'ya bu sözlerle gözdağı verdi. İşte o ifadeler...

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, rakibini 2-1 mağlup etti ve ikinci sırada yer alan son 16 turu biletini kaptı.

Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti.

A Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim; millilerin Çekya zaferini, takım performansını ve son 16 turundaki rakibimiz Avusturya'yı beIN Sports'ta mercek altına aldı.

İşte Terim'in yorumları:

"MİLLİLER GEREKENİ YAPTI"

"Çok büyük bir ülkenin çok büyük taraftar grubunun desteklediği millilerimiz gerekeni yaptı. Son 16'ya kaldık. Hoca başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum."

"KENDİ İŞİMİZİ ZORA SOKMUŞTUK"

"Karşılaşacağımız takım daha ciddi olacak. Kendi işimizi kendimiz zora sokmuştuk. Bu gruptan Türkiye'nin çıkması çok doğal."

"BAZEN SIKIŞTIK AMA..."

"Bugün 80 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bazen sıkıştık ama sonunda mesele buradan çıkmaktı ve bunu başardık."

"BİZ BUNA LAYIĞIZ"

"Kocaman bir ülkeye yakıştı bu. Buna layığız biz. Daha da önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun daha iyi oyunlar oynamamız, daha iyi cevap vermemiz, rakibe daha tehditkar olmamız gerekiyor."

"HAKAN'IN GOLÜ USTA İŞİ"

"Cenk Tosun'un gol atmasına sevindim. Çok güzel bir gol attı. Hakan'ın golü de çok usta işi bir gol. Ayağının dışıyla uzak köşeye kolay bir vuruş değildi. Ancak Hakan gibi iyi bir usta bu golü atabilirdi."

"BURASI SON 16!"

"Avusturya hazırlık maçında bizi farklı yendi ama burası son 16. Stadyumun dörtte üçü Türk. Takıma çok güveniyorum. Giren ve çıkan herkesin ayrı bir yeteneği var."

"Bireysel olarak belki de birçok takımda olmayan yeteneğe sahibiz. Onlar oynamaya başlarsa bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum."

"TÜRKİYE, AVUSTURYA'YI YENEBİLECEK GÜÇTE"

"Türkiye'nin beklediği tek şey var son 8'e kalmak. Avusturya çok önemli bir takım, dikkat edilmesi gerekiyor ama Türkiye, Avusturya'yı yenebilecek güçte."
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