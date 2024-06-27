  • USD: 32,90 - 32,96
  • EURO: 35,18 - 35,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı

Beşiktaş, Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ekleme: 27.06.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, KAP'a yaptığı açıklamada 3 yıl için senelik tam 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
25 milyonluk lüks aracın hava yastığı açılmadı! Kaza sonrası isyan etti: ‘Maserati’yi sattıktan sonra TOGG alacağım’
Bakan Özhaseki'den yeşil dönüşüm mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Bolivya'daki darbe girişimine tepki
İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geld
Gazze Kasabı Netanyahu'ya ihtar! En sadık müttefiki bile onu artık savunmuyor
YSK güncelledi: İllerin vekil sayısı değişti
Memur ve emeklinin zam oranları netleşiyor! Gözler o tarihe kilitlendi
Eylem Tok ile katil oğlu Timur ABD'de böyle yakalandı: İşte gözaltı anları!
Piyasalar merakla bekliyor! Faiz kararı açıklanacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! 13 ilde uyuşturucuya karşı operasyon
Canlı anlatım: Çekya Türkiye maçı
Can kaybı artıyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 718’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme mesajı! 'İttifak olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: TÜRKSAT 6A ile Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek
Vedat Işıkhan duyurdu: Asgari ücrette artış yok...
NATO'da yeni dönem! Yeni genel sekreter atandı: İşte o isim...
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
DEM Partili isim şaşırtmadı! Teröristin cenazesinde görüldü
Bakan Yerlikaya, 7 milyar liralık operasyonu duyurdu
Anne babalar dikkat: O hastalık en çok havuzdan bulaşıyor

Anne babalar dikkat: O hastalık en çok havuzdan bulaşıyor

Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Emekliye zam memura fark! Ödeme tarihleri belli oldu: İşte merak edilen rakamlar

Doğasıyla Karadeniz'i aratmıyor: Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'nda görsel şölen

Doğasıyla Karadeniz'i aratmıyor: Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'nda görsel şölen

Çiftçiye umut oldu! Ağaç gölgesinde yetişiyor

Çiftçiye umut oldu! Ağaç gölgesinde yetişiyor

Kayısı toplarken hayatının şokunu yaşadı: Bahçesine düşen 10 tonluk devasa kaya 'pes' dedirtti

Kayısı toplarken hayatının şokunu yaşadı: Bahçesine düşen 10 tonluk devasa kaya 'pes' dedirtti

Biri bitti derken diğeri başlıyor! Yeni tehlike Trakya'da görüntülendi

Biri bitti derken diğeri başlıyor! Yeni tehlike Trakya'da görüntülendi