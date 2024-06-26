Mauro Icardi'nin saç stili! Yeni moda bu olacak...

Galatasaray'da muhteşem bir sezon geçirerek 2 kupanın ardına bir de gol krallığı sığdıran Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte tatilini yapıyor.Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Arjantinli futbolcu, yeni saç stilini de sosyal medyada paylaştı.Yıldız futbolcunun saçlarını sarıya boyattığı görülürken, kullanıcılar esprili bir dille "Sarardi" yorumunda bulundu.31 yaşındaki isim, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 47 maçta 32 gol 12 asistle takımının gol yükünü çekti.