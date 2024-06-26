  • USD: 32,90 - 32,96
  • EURO: 35,18 - 35,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Duyanlar şoke oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'un Fatih Terim'le görüşmelere başladığı ve deneyimli teknik adama takımın başına getireceği ileri sürüldü.

Ekleme: 26.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan Pro Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 59 puanla 4. sırada tamamlayan Al Taawon, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Suudi Arabistan ekibinde gündeme tanıdık bir isim geldi.

Kısa sürede sonuca varılacak

Suudi Arabistan basını, Al Taawon kulübünün Fatih Terim ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Haberde, görüşmelerin kısa sürede sonuca varacağını ve bir aksilik olmadığı sürece Terim'in temmuz ayının ortalarında takımın başına geçeceği belirtildi.

Panathinaikos'u çalıştırmıştı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca yorumculuk yapacak Fatih Terim, son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı.

70 yaşındaki isim, sezon ortasında geldiği yeşil-beyazlıların başında 26 resmi maça çıktı.

Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 1.85 puan ortalaması yakalamayı başardı. Alınan istikrarsız sonuçların ardından ise tecrübeli teknik adamın görevine son verilmişti.
Beştepe'de kritik zirve! Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek
Can kaybı artıyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 718’e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme mesajı! 'İttifak olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: TÜRKSAT 6A ile Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek
Vedat Işıkhan duyurdu: Asgari ücrette artış yok...
NATO'da yeni dönem! Yeni genel sekreter atandı: İşte o isim...
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
DEM Partili isim şaşırtmadı! Teröristin cenazesinde görüldü
Bakan Yerlikaya, 7 milyar liralık operasyonu duyurdu
İngiltere'de bahis skandalı: Sunak'ın liderliği tartışılıyor
Müdür yardımcısı Mahir Çohaç’a trafikte kanlı pusu: 17 yaşındaki öğrenci kafasından vurdu!
CHP'li İBB'nin şoförü hakkında akılalmaz iddia! İstanbul'un çilesi...
Vasiyetiyle gündem olmuştu! Teoman'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Recep Tayyip Erdoğan çok karizmatik
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist Ali Dinçer etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 'Yılın Otomobili' seçildi
Skandal hakim Gül A.'nın büyücü ile yazışmaları ortaya çıktı! HSK üyesinin fotoğrafını da göndermiş
Hazine'den bazı özelleştirme işlemlerine ilişkin iddialara yanıt
Onaylı randevu sistemi genişletildi! İşte tetkik amaçlı görüntüleme için 7 soruya 7 cevap
Vergi paketi ile ilgili spekülasyonlar sonrası AK Parti'den açıklama: Vatandaşa ek yük gelmeyecek
Arkeologlar sırrını arıyor! Denizin altında bulundu

Arkeologlar sırrını arıyor! Denizin altında bulundu

SGK'dan önemli uyarı! Adı ve soyadı değişenler dikkat

SGK'dan önemli uyarı! Adı ve soyadı değişenler dikkat

EMEKLİNİN KÖK MAAŞI DEĞİŞİYOR! Zam için tablo ortaya çıktı: Kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri...

EMEKLİNİN KÖK MAAŞI DEĞİŞİYOR! Zam için tablo ortaya çıktı: Kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri...

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor: 'Toprağı hava alsın' diye delik açıldı! Önünden geçenler dua ediyor

Dükkanın içindeki mezarı gören şaşırıyor: 'Toprağı hava alsın' diye delik açıldı! Önünden geçenler dua ediyor

Araba alacakları anahtar sahibi yapacak: 240 bin TL'ye kadar indirim! 969.900 TL yerine 799.900 TL...

Araba alacakları anahtar sahibi yapacak: 240 bin TL'ye kadar indirim! 969.900 TL yerine 799.900 TL...

Artvin'in gizli hazinesi: Karçhal Dağı eteklerinde efsanevi görüntüsü ve tüm ihtişamıyla dikkat çekiyor

Artvin'in gizli hazinesi: Karçhal Dağı eteklerinde efsanevi görüntüsü ve tüm ihtişamıyla dikkat çekiyor