Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Duyanlar şoke oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'un Fatih Terim'le görüşmelere başladığı ve deneyimli teknik adama takımın başına getireceği ileri sürüldü.

Suudi Arabistan Pro Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 59 puanla 4. sırada tamamlayan Al Taawon, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.



Takımı deneyimli bir çalıştırıcıya emanet etmek isteyen Suudi Arabistan ekibinde gündeme tanıdık bir isim geldi.



Kısa sürede sonuca varılacak



Suudi Arabistan basını, Al Taawon kulübünün Fatih Terim ile görüşmelere başladığını duyurdu.



Haberde, görüşmelerin kısa sürede sonuca varacağını ve bir aksilik olmadığı sürece Terim'in temmuz ayının ortalarında takımın başına geçeceği belirtildi.



Panathinaikos'u çalıştırmıştı



Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca yorumculuk yapacak Fatih Terim, son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı.



70 yaşındaki isim, sezon ortasında geldiği yeşil-beyazlıların başında 26 resmi maça çıktı.



Fatih Terim, bu karşılaşmalarda 1.85 puan ortalaması yakalamayı başardı. Alınan istikrarsız sonuçların ardından ise tecrübeli teknik adamın görevine son verilmişti.