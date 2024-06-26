EURO 2024'te kader maçı: Milli Takım 'ya tamam ya devam' diyecek

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile karşılaşacak.Türkiye'nin son sınavı Çekya karşısındaAlmanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, üçüncü ve son sınavını Çekya karşısında Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda verecek.Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 yenildi. Çekya, turnuvaya 2-1'lik Portekiz mağlubiyetiyle başladı ve ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.Portekiz, 6 puanla grupta liderliği garantiledi. Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Çekya ve Gürcistan 1'er puana sahip.F Grubu'nun diğer maçında Gürcistan ile Portekiz, Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip, galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip, grubu son sırada tamamlayarak elenecek.Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Polonya'nın yer aldığı gruptan lider çıkan Avusturya ile eşleşecek.Türkiye, F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlaması durumunda ise son 16 turunda İspanya ile eşleşecek.A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un bu karşılaşmada forma giymesi zor gözüküyor.Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.Üç futbolcu ceza sınırındaA Milli Futbol Takımı'nda Çekya maçı öncesinde 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, Çekya maçında da sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecekMuhtemel 11'ler:ÇEKYA: Stanek; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Barák, Provod, Douděra; Hložek, ChytilTÜRKİYE: Altay Bayındır; Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu; İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz